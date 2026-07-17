Ich bin jedes Mal glücklich, wenn ich Brendan Fraser sehe. Ich liebe den Schauspieler, seit ich The Mummy im Kino gesehen habe, als ich zwölf war, und ich fand immer, dass er eine fantastische Ausstrahlung auf der Leinwand hat und tatsächlich auch schauspielern kann. Seine Rückkehr auf die große Leinwand wurde lange erwartet, und seine Darstellung im traurigen, aber etwas überschätzten The Whale war tatsächlich ziemlich brillant. Aber diese Rezension handelt nicht von seiner Schauspielkarriere; es handelt von einem neuen Zweiten-Weltkrieg-Drama, diesmal aus meteorologischer Perspektive betrachtet.

Ich wollte schreiben, dass es das weltweit erste Meteorologen-Drama ist, aber wir haben Gore Verbinskis The Weather Man mit Nicolas Cage und sicherlich noch mehrere andere. Es ist ein Beruf, der ein gutes Wort vertragen könnte, da die meisten Menschen glauben, ihre Aufgabe bestehe ausschließlich darin, sich den Finger abzulecken, ihn zum Himmel zu halten und zu raten, ob es regnen, hageln oder einen Sturm blasen wird. So einfach ist es aber nicht.

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Pressure, zusammengefasst in wenigen Sätzen: "In den letzten Stunden vor dem D-Day im Jahr 1944 hängt das Schicksal der freien Welt am seidenen Faden. General Dwight D. Eisenhower (Brendan Fraser) und Hauptmann James Stagg (Andrew Scott) stehen vor einer schwierigen, schicksalhaften Entscheidung: Entweder die groß angelegte Operation Overlord starten oder riskieren, den Krieg gänzlich zu verlieren. Stagg ist der Chefmeteorologe der RAF, und als er eine kritische Vorhersage über stürmisches Wetter über dem Ärmelkanal abgibt, löst dies einen spannungsgeladenen Konflikt mit den alliierten Hauptmächten aus - sollte die Invasion verschoben werden?"

Eisenhower spürt die Belastung in Pressure.

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Gibt dir das einen Nervenkitzel oder klingt der Winkel langweilig? Für mich fällt es besonders auf, und ich liebe Dramen aus dem Zweiten Weltkrieg, daher war es fast selbstverständlich, dass ich es mir anschaue. Anthony Maras ist Regisseur und gab 2018 sein Spielfilmdebüt mit Hotel Mumbai, in dem Dev Patel die Hauptrolle spielte, wobei auch dieser Film auf realen Begebenheiten basierte.

In Pressure liefert Fraser eine hervorragende Leistung als Eisenhower, der das letzte Wort darüber hat, ob er mit dem D-Day fortfahren soll oder nicht, bei dem alles davon abhängt (etwas, womit vielleicht niemand gerechnet hatte oder das das Publikum gar nicht bedacht hatte), ob das Wetter es zulässt. Es sind die winzigsten Details, die wirklich entscheidend sind, und Irving Krick, gespielt von Chris Messina, fühlt sich herabgesetzt, als seine meteorologische Expertise, die fast ausschließlich auf historischen Daten beruht, vom leitenden RAF-Meteorologen Staff, gespielt von Andrew Scott, infrage gestellt wird. Er besteht darauf, dass sie aktuelle Wetterdaten aus nahezu allen Ecken der Welt sammeln müssen, um eine eingehende Analyse darüber durchzuführen, wie der Wind um die Normandie weht, um festzustellen, ob eine Landung überhaupt machbar ist oder eine reine Selbstmordmission, bevor ein einziger Schuss abgegeben wurde.

Jeder, der schon einmal eine Präsentation in einem Klassenzimmer gehalten hat, weiß, wie sich das anfühlt.

Manchmal ist Scott hervorragend, manchmal etwas hölzern, aber in Pressure macht er einen guten Job. Staff erhält unerwartete Unterstützung von Kay, gespielt von Kerry Condon, Eisenhowers Sekretärin, und hier haben wir die einzige prominente weibliche Figur des Films, was an sich kaum überrascht. Diese Räume waren Männern vorbehalten, ebenso wie große Teile der Kriegsmaschinerie.

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Pressure ist relativ kurz (100 Minuten), aber ich denke, seine Länge spielt zu seinen Gunsten. Wenn die Spannung steigt, ist das sehr effektiv. Zum Beispiel, gegen Ende, wenn die Uhr auf eine Entscheidung zuläuft, werden wir mit der klassischen Montage besorgter Gesichter und spannender Musik verwöhnt. Dasselbe gilt für die wenigen Kriegsszenen, die wirklich gut gemacht sind. Ich hätte mir jedoch etwas mehr Hintergrund und Einblick in die Eröffnungs- und schicksalhafte Trainingsmission, Operation Tiger, gewünscht, die offenbar in ein Massaker mündete. Es ist ein wirklich spannender und gut gestalteter Prolog, aber ich hätte mir gewünscht, dass er weiter ausgebaut und ausführlicher erklärt worden wäre.

Es gibt Passagen, in denen das Tempo langsamer wird und an einer Stelle mein Interesse etwas nachlässt. Dennoch ist es dem Film insgesamt gelungen, echte Spannung rund um das Wetter zu erzeugen, ein Thema, das mich fasziniert und das in alltäglichen Gesprächen so viel Platz einnimmt. Die Darstellungen und Dialoge heben einen Schub, und ich mag auch den emotionalen Aspekt, der - ohne zu viel zu verraten - sich auf Staggs Privatleben konzentriert, wo er seine Gefühle und Ängste auf fast übermenschliche Weise unterdrückt, um Daten zu liefern, die Tausende und Abertausende von Leben retten und für den Vormarsch der Alliierten entscheidend sein könnten. Es ist schön und traurig. Pressure ist bei weitem nicht der beste WWII-Film, den ich je gesehen habe, aber er bietet eine interessante Perspektive und ist wirklich gut gemacht.