Prequel-Film The First Omen enthüllt ersten Trailer

Mittlerweile über 40 Jahre alt, gilt Richard Donners Horrorklassiker immer noch als einer der besten des Genres. Ein Film, der auch seinen gerechten Anteil an mehr oder weniger unterhaltsamen Fortsetzungen hatte, und am 5. April dieses Jahres wird das Prequel The First Omen in die Kinos kommen.

Der Film, der seit 2016 in Produktion ist, hat eine ganze Reihe von Drehbuchautoren und Regisseuren hinter sich, was normalerweise nichts Gutes verheißt, aber hoffen wir, dass The First Omen überraschen kann, wer weiß. Sie können sich die Zusammenfassung und den Trailer unten ansehen.

"Als eine junge Amerikanerin nach Rom geschickt wird, um ein Leben im Dienst an der Kirche zu beginnen, stößt sie auf eine Dunkelheit, die sie dazu bringt, ihren eigenen Glauben in Frage zu stellen und eine schreckliche Verschwörung aufzudecken, die hofft, die Geburt des fleischgewordenen Bösen herbeizuführen."

Sind Sie neugierig auf The First Omen und welcher der vorherigen Filme der Reihe Ihr Favorit ist?