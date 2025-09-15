"Premium-Spiel für Premium-Spieler": Pitchford erzürnt die PC-Gaming-Community

HQ

Seit der Veröffentlichung des vierten Borderlands-Teils gibt es unerbittliche Kritik – vor allem von PC-Spielern. Berichte über abgehackte Bildraten, Abstürze und völlig unangemessene Systemanforderungen haben viele Fans wütend gemacht. Getriebekopf Randy Pitchford verteidigt jedoch sowohl das Spiel als auch seine anspruchsvollen Spezifikationen auf eine Weise, die die Empörung kaum besänftigt.

Auf X nannte Pitchford Borderlands 4 "ein Premium-Spiel für Premium-Spieler" und behauptete, dass viele einfach versuchen, den Titel auf leistungsschwachen Rechnern laufen zu lassen – etwas, das er mit dem Antrieb eines Monstertrucks mit einem Laubbläser verglich. Laut Pitchford ist das auf der Unreal Engine 5 basierende Spiel nicht für ältere Hardware gedacht. Stattdessen empfiehlt er, dass Spieler mit Schwierigkeiten eine Auflösung von 1440p anstelle von 4K anstreben.

Es überrascht nicht, dass diese Aussage nicht gut angekommen ist. Benutzer auf X entgegnen, dass selbst moderne GPUs wie die RTX 3060 und 4060 Schwierigkeiten haben, 60 fps bei 1080p aufrechtzuerhalten, während andere mit High-End-Rigs mit RTX 5090-Karten und Ryzen 9800X3D-CPUs sagen, dass 120 fps ein Wunschtraum sind - selbst wenn DLSS und Frame Generation aktiviert sind. Pitchfords Rat zum Abschied? Verwenden Sie die Rückerstattungsoption von Steam, wenn Ihr PC damit nicht umgehen kann. Nun, danke dafür, sehr hilfreich.