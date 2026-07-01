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Das Vereinigte Königreich verspricht seit langem, seine Investitionen in die Verteidigung erheblich zu erhöhen, und wir sehen nun endlich, dass dies verwirklicht wird. Premierminister Keir Starmer, der nach seinem Rücktritt möglicherweise nur noch ein paar Wochen oder höchstens ein paar Monate im Amt bleibt, hat einen Verteidigungsinvestitionsplan von 15 Milliarden Pfund vorgestellt, mit der Einschränkung, dass die Finanzierung aus gekürzten Budgets in anderen Bereichen stammen wird.

Laut BBC News ist dies Teil eines umfassenderen Plans, die Verteidigungsausgaben bis 2029 auf 80 Milliarden Pfund pro Jahr zu erhöhen. Geplant ist, dass ein Großteil dieser Mittel aus Straßen- und Energieprojekten stammt, die nicht mehr wie geplant umgesetzt werden, wobei angeblich bereits 10,3 Milliarden Pfund geplant und abgedeckt sind, aber weitere 4,3 Milliarden Pfund noch gefunden werden müssen. Es ist wahrscheinlich, dass dies eine Herausforderung wird, die der nächste Premierminister lösen muss, vielleicht eine Aufgabe für Andy Burnham, die er auf Platz 10 North angehen muss.

Es sei gesagt, dass dieser neue Plan eine Erhöhung gegenüber den zuvor vom ehemaligen Verteidigungsminister John Healey versprochenen 13,5 Milliarden Pfund vor seinem Rücktritt darstellt, aber dennoch im Vergleich zu den 28 Milliarden Pfund Erhöhung verblasst, für die die Verteidigungschefs gekämpft und gedrängt hatten.

Was die Ausgaben des breiteren Verteidigungsbudgets betrifft, so wird uns gesagt, dass 64 Milliarden Pfund die nukleare Abschreckung des Vereinigten Königreichs verbessern sollen, 5 Milliarden Pfund für Drohnen, 8 Milliarden Pfund für den Bau der nächsten Generation von RAF-Tarnkappenjets sowie Pläne zur Weiterentwicklung der Royal Navy und der Royal Air Force.