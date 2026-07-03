Premierminister Keir Starmer kündigt das temporäre Lizenzgesetz an, das es Pubs erlaubt, für Englands WM-Spiel geöffnet zu bleiben

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Bereiten Sie sich auf eine sehr dünne Belegschaft im gesamten Vereinigten Königreich und insbesondere in England am Montag, den 6. Juli, vor. Englands nächstes WM-Spiel wird voraussichtlich um 1 Uhr morgens Ortszeit anstoßen, wobei Mexiko Gegner ist, und da das Spiel zu dieser unchristlichen Stunde stattfindet, befürchteten viele, dass es nicht als Community in Pubs im ganzen Land sehen könnte.

In einem seiner vermutlich letzten Unternehmungen als britischer Premierminister hat Keir Starmer bestätigt, dass ein temporäres Lizenzgesetz erlassen wird, damit Pubs im ganzen Vereinigten Königreich bis 5 Uhr BST am Montagmorgen geöffnet bleiben können, damit die Fans das Spiel als Gruppe genießen können.

In einem Video erklärt Starmer: "Wir sorgen dafür, dass die Pubs montagmorgens und früh am Montagmorgen für das England-Spiel geöffnet bleiben können. Ich weiß, dass viele Leute ihre Pläne machen. Wenn du ihn im Pub schauen willst, ist das super, und auch für Pubs ist er wirklich gut. Also komm schon, England."

Diese Entwicklung folgt, nachdem zunächst befürchtet wurde, die Regierung würde ihre Lizenzgesetze für das Match nicht lockern. Die Frage ist jetzt... Wirst du um 1 Uhr morgens in den Pub gehen, um das Spiel zu sehen?