Premiere von The Elder Scrolls Online: Harrowstorm

Harrowstorm ist die neueste Erweiterung von The Elder Scrolls Online und sie bereitet MMO-Spieler auf die kommende Abenteuersaison in Skyrim vor. Fans dürfen sich auf ein zusätzliches Dungeon-Paket freuen, das ab sofort auf Playstation 4 und Xbox One verfügbar ist. Natürlich wollte Zenimax Online Studios in diesem Zuge noch einmal an die bevorstehende Greymoor-Erweiterung erinnern, mit denen große Änderungen und Neuerungen am MMORPG geplant sind.

The Elder Scrolls Online: Greymoor wird am 18. Mai auf PC und Mac erscheinen, am 2. Juni landet der Inhalt auf Playstation 4 und Xbox One. Das Abenteuer findet im Westen von Skyrim statt, mehr als 900 Jahre vor den Ereignissen aus The Elder Scrolls V: Skyrim. Dadurch ist dieses Land (noch) nicht genau das, woran sich die Spieler erinnern werden. Der alte Vampirlord, der eine schreckliche Armee von Vampiren, Hexen und Werwölfen befehligt, hat diese einst idyllische Region mit seiner Magie überzogen und in einen dunklen und unheimlichen Ort verwandelt.