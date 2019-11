Premiere von The Elder Scrolls: Blades auf Nintendo Switch auf 2020 verschoben

The Elder Scrolls: Blades wird auf mobilen Geräten Anfang Dezember auf Version 1.5 aktualisiert, was einige neue Inhalte und Detailverbesserungen einführt. Gleichzeitig wurde nun bekannt, dass die Portierungsarbeiten für die geplante Nintendo-Switch-Version des Action-Rollenspiels (das eigentlich im Herbst 2019 auf dem Hybriden starten sollte), erneut verschoben werden muss. Bethesda schreibt, dass The Elder Scrolls: Blades erst 2020 auf Nintendo Switch erscheint:

"Wir wissen, dass viele von euch schon ganz heiß darauf sind, Blades auf der Nintendo Switch zu spielen. An dieser Version wird immer noch hart gearbeitet, leider verzögert sich ihre Veröffentlichung auf Anfang 2020, während wir an der Implementierung der Änderungen arbeiten. Die zusätzliche Entwicklungszeit erlaubt es uns aber, den nötigen Feinschliff vorzunehmen, den unsere Fans verdienen. Vielen Dank für eure Geduld! Wie bereits [zuvor] erwähnt, wird es plattformübergreifende PvP-Matches zwischen Mobil- und Switch-Versionen geben, sobald Blades auf der Switch erhältlich ist."