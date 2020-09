Premiere von Roller Champions rollt Anfang 2021 langsam an

Während der Ubisoft Forward in der letzten Woche gab es noch ein kleines Update zum Rollschuhspiel Roller Champions. Der französische Entwickler datierte das Game grob auf Anfang nächsten Jahres, allerdings gab es ansonsten keine weiteren Informationen. Die Formate PC, PS4, Nintendo Switch, Xbox One werden unterstützt, auch an mobile Geräte denkt der Publisher. Weitere Informationen sollen uns in den nächsten Monaten erwarten, vielleicht werden wir den Titel ja noch einmal ausgiebiger in der dritten geplanten Ubisoft Forward zu Gesicht bekommen?

