Premier League und EFL führen während des Ramadan Pausen ein, um Iftar zu ermöglichen

Der Ramadan beginnt heute, am 17. Februar, und endet am 19. März. Einen Monat lang fasten Muslime tagsüber und essen oder trinken bis zum Sonnenuntergang nichts. Und die Premier League und die englische Football League werden erneut außergewöhnliche Pausen einführen, in denen muslimische Spieler nach Sonnenuntergang ihr Fasten brechen dürfen.

Diese Maßnahme wurde erstmals 2021 von der Premier League in einem Spiel zwischen Leicester City und Crystal Palace umgesetzt. Seitdem erlauben die Premier League und EFL kurze Pausen, damit muslimische Spieler sich trinken oder Energiegels nehmen können. Diese kurzen Pausen unterbrechen das Spiel nicht und treten im ersten passenden Moment auf (ein Foul, ein Anstoß oder eine natürliche Spielpause).

Im Vereinigten Königreich geht die Sonne zwischen 17:00 und 19:00 GMT während der Ramadan-Zeit unter, und viele Spiele beginnen um 16:30 oder 17:30 GMT. Bekannte muslimische Spieler in der Premier League sind Mohamed Salah, William Saliba, Rayan Ait-Nouri und Amad Diallo.