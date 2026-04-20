Premier-League-Rennen zwischen Arsenal und Manchester City: wichtige Termine im April und Mai

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Manchester Citys Sieg über Arsenal im Etihad Stadium in der Premier League bedeutet, dass sie nun mit sechs verbleibenden Spielen faktisch gleichauf in der Liga stehen: Arsenal führt mit 70 Punkten, Manchester City hat 67 und ein Spiel weniger gespielt. Wenn beide alle Spiele gewinnen würden, würden sie mit denselben Punkten abschließen und der Titel würde durch die Tordifferenz entschieden: Arsenal hat 37, City 36.

Allerdings befindet sich Manchester City laut kühlen Statistiken in besserer Form: Guardiolas Team hat im April eine Siegquote von 71,4 % und hat in den letzten 20 Leagye-Spielen nur einmal verloren, während Artetas Team im gleichen Zeitraum laut BBC eine Siegquote von 39,5 % hat und in allen Wettbewerben nur eines der letzten sechs Spiele gewonnen hat.

Abgesehen von den Daten ist das Gefühl, dass Arsenals Beine zittern, nicht nur vor Erschöpfung (sie haben auch das Champions-League-Halbfinale gegen Atleti am 29. April und 5. Mai), sondern auch vor Angst, und erinnern sich an die anderen Male, in denen Arsenal in den letzten Ligawochen die Form verlor und den Titel verlor, etwa vor zwei Jahren, als sie trotz einer nahezu makellosen Saison zwei Punkte hinter Manchester City verloren.

Bevorstehende Spiele in der Arsenal Premier League

Arsenal hat noch fünf Premier-League-Spiele vor sich, 15 Punkte zu gewinnen. Sie haben außerdem zwei Champions-League-Halbfinals gegen Atlético de Madrid am 29. April und 5. Mai, und wenn sie gewinnen, wäre das Finale nach dem Ende der Premier League.



Newcastle (Heim) – 25. April



Fulham (Heim) – 2. Mai



West Ham (Auswärtsspiel) – 10. Mai



Burnley (Heim) – 17. Mai



Crystal Palace (Auswärts) – 24. Mai



Bevorstehende Spiele der Manchester City Premier League

Manchester City hat noch sechs Premier-League-Spiele vor sich und haben 18 Punkte zu gewinnen. Außerdem steht am 25. April das FA-Cup-Halbfinale gegen Southampton an. Wenn sie gewinnen, spielen sie das Finale am 16. Mai.



Burnley (Auswärts) – 22. April



Everton (Auswärts) – 4. Mai



Brentford (Heim) – 9. Mai



Bournemouth (Auswärtsspiel) – 17. Mai, könnte aufgrund des FA Cups verlegt werden



Crystal Palace (Zuhause) – noch zu besprechen



Aston Villa (Heim) – 24. Mai

