Premier League geht heiß her: Chelsea, Arsenal und sogar Manchester City profitieren von Liverpools Remis

Die Premier League schien noch vor einem Tag so gut wie geklärt zu sein, und Liverpool hatte einen großen Hebel gegen den jüngsten Verteidiger Manchester City, der seit Guardiolas Amtsantritt vor acht Jahren eine beispiellose Pechsträhne erlitten hatte.

Doch gestern wendete sich das Blatt: Liverpool erlitt nach einem spannenden Spiel ein Unentschieden, 3:3 gegen Newcastle, bei dem die Mannschaft von Arne Slot zweimal in Rückstand geriet, ehe ein spätes Tor von Mohamed Salah in der 83. Minute die Anzeigetafel auf den Kopf stellte... Erst durch einen späteren Treffer von Fabian Schär in der 90. Minute gelang der Ausgleich.

Es war ein sehr ausgeglichenes Spiel und Newcastle hatte sich das Unentschieden (wenn nicht sogar mehr) verdient. Und die drei Liverpooler Verfolger nutzten die zwei Punkte, die Liverpool durch die Finger gleiten ließ, indem sie ihre jeweiligen Spiele gewannen.

Chelsea (28 Punkte) schlug Southampton mit 5:1, Arsenal (28 Punkte) holte Manchester United mit 2:0 zurück und Manchester City (26 Punkte) beendete die Durststrecke schließlich mit einem 3:0-Sieg gegen Nottingham Forest. Brighton (23 Punkte) spielt heute Nachmittag sein Spiel.

Liverpool ist mit 35 Punkten immer noch komfortabel weit davon entfernt, aber wie sich bereits gezeigt hat, könnten sich die Dinge in einem sehr geschäftigen Dezember drastisch ändern.

Basierend auf den Ergebnissen von vor einigen Wochen gab Opta Liverpool eine Chance von 58,3 %, die Premier League zu gewinnen, und Man City 38 %, während Arsenal und Chelsea nur eine Chance von 3,5 % bzw. 0,2 % haben. Aber jetzt sieht es ganz anders aus...