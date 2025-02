Premier League Darts produziert bereits eine heftige Rivalität zwischen Luke Littler und Luke Humphries

HQ

Luke Littler, der 18-jährige Darts-Weltmeister, liefert sich in der Premier League eine erbitterte Rivalität mit der Nummer 1 der Darts-Welt, Luke Humphries.

Dieser Wettbewerb, einer der größten, der von der Professional Darts Corporation (PDC) organisiert wird und über vier Monate (von Februar bis Mai) in Großbritannien und Irland 16 Nächte dauert (mit deutschen und holländischen Spielern), hat gerade erst begonnen und die "zwei Lukes" führen den Wettbewerb an. Luke Humphries gewann letzte Woche den ersten Abend in Belfast und Luke Littler gewann den zweiten Abend gestern in Glasgow.

An jedem Spieltag der Premier League treten acht Spieler in Viertelfinalen, Halbfinalen und einem Finale gegeneinander an. Spieler erhalten Punkte, indem sie Nächte gewinnen, aber auch Matchhes, was bedeutet, dass Humphries vor Littler liegt, da er 5 Spiele gewonnen hat, und Littler 3.

Luke Littler, der im vergangenen Jahr im Alter von nur 17 Jahren Premier-League-Meister wurde, kam nach einem 1:5-Rückstand im Finale gegen Humphries zurück und gewann am Ende mit 6:5. Ein atemberaubendes Comeback, bejubelt vom Publikum (das den neuen jungen Champion unterstützt und Humphries anpfiff), auch wenn Littler später sagte, dass "keiner von ihnen gut spielte und es ein seltsames Finale war", wie die BBC berichtete.