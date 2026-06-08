Prelude Dark Pain Vorschau: Eindrücke aus der einstündigen Demo

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Wir haben es bis Juni geschafft, und so steht die nicht ganz E3-Saison bevor: Mit zahlreichen Showcases und dem Steam Next Fest, das in etwa einer Woche stattfindet, kann es leicht sein, alle Ankündigungen und Demos aus den Augen zu verlieren, aber es ist auch die perfekte Gelegenheit, neue kleine Juwelen auszuprobieren, die während der Saison zum ersten Mal auftreten.

Ein Beispiel: Prelude Dark Pain hat seine Demo vorgestellt, und obwohl das Early-Access-Projekt von Quickfire Games noch kein festes Veröffentlichungsdatum hat, zeichnet dies ein hervorragendes Bild von der Art von stilvoller, mittelalterlicher taktischer Action, die uns bevorsteht.

Die einstündige Demo wird nur durch den ersten Story-Abschnitt – der das erste Tutorial des Spiels bildet – und einen zusätzlichen Kampf wettgemacht, der die Systeme und Charakterfähigkeiten mit mehr Tiefe zeigt, aber eines ist während der kurzen Spielzeit mehr als offensichtlich: die schiere Stärke der Grafik.

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Alles platzt sofort und verliert während der Bewegung keinen Schwung. Der einfachste Vergleich wäre der eigene Animationsstil von Darkest Dungeon, aber Prelude Dark Pain beschränkt seine Inspirationen nicht auf ein einziges Spiel, denn das Phantom aus Comics und Graphic Novels ist mit einer starken Grundlage aus scharfen Linien und Tusche à la Hellboy an jeder Ecke spürbar – und das meine ich im positiven Sinne.

An der Gesamtpräsentation gibt es noch einiges zu tun: Einige Animationen wirken etwas ruckelig und ich fand die Musik hier eher generisch und repetitiv – einige Loops könnten definitiv verbessert werden –, aber alles, was für das visuelle Design relevant ist, von den Charakteren bis zu den vignettenartigen Zwischensequenzen atmet dunkle Fantasy-Serial-Comics.

Selbst abgesehen vom Aussehen ist es sicherlich keine schlechte Zeit. Ich habe eine Schwäche für rundenbasierte Strategiespiele und deren Fokus auf Positionierung, und das, was Prelude Dark Pain präsentiert, ist sowohl sehr direkt als auch potenziell großartig, falls zukünftige Kampfphasen die Chance bieten. Sowohl der Story-Abschnitt als auch der zusätzliche Kampf legen großen Wert auf unebenes Gelände und belohnen Bewegung und Fähigkeitsnutzung, um einige Gegner sofort zu töten, belohnt durch die äußeren Belohnungen der Missionsziele und das pure Vergnügen, in einer Runde eine nervige Gruppe von Feinden zu erwischen.

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Das besteht die Gefahr, sich zu repetitiv zu machen, da die Bewegung nur durch die Felder bestimmt wird, die einen zusätzlichen Bonus geben oder einen Gegner mit einem Schlag eliminieren, und selbst im letzten Abschnitt der Demo hatte ich das Gefühl, dass einige der Nebeneffekte unbedeutend wurden, weil es in manchen Fällen so einfach war, den schnelleren Kill zu priorisieren. aber hier kommt der zusätzliche Kampf ins Spiel, und ich wäre nicht überrascht, wenn sie ihn hinzufügen, um zu zeigen, wie viel mehr das Kampfsystem sein kann.

Mit Höhenvorteilen und viel mehr Fähigkeiten herumzuspielen war ein Vergnügen, einige davon öffneten besonders viele weitere Türen in Bezug auf Gegnermanagement und Positionierung, wie mehr Flächenangriffe und ein Turm, der mit seinem eigenen Zug zusätzlichen Schaden verursachte, und es gibt einen zusätzlichen Charakter, der exklusiv für diese Schlacht war und den ich unglaublich kreativ fand. Und wenn das die Maßstäbe ist, die die Zukunft setzt, dann wird dieser Cast ein Vergnügen sein, mit dem man spielen kann.

Es ist ein vielversprechender erster Eindruck; Es wird für Neueinsteiger aufgrund der eigenen Natur des Genres immer noch etwas bedrohlich sein, aber abgesehen von den Zahlen und Optionen fühlte sich diese Einführung unglaublich zugänglich und unterhaltsam an, und es gibt buchstäblich nichts zu verlieren, wenn man sie ausprobiert.

Prelude Dark Pain s Demo ist bereits auf der Steam-Seite des Spiels verfügbar.