Prelude Dark Pain beginnt diesen Sommer seine Early-Access-Reise

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Es war ein weiterer absurd arbeitsreicher Tag für Spieler auf der ganzen Welt, da erneut eine Showcase stattfand, mit dem ID@Xbox Event vor ein paar Stunden. Aber aufbauend darauf hat nun sogar die Second Wind Showcase stattgefunden, die Neuigkeiten über einige weitere Titel bringt.

Ein solches Beispiel ist Prelude Dark Pain, das gerade einen neuen Trailer gezeigt und bestätigt hat, dass das Projekt diesen Sommer in einem Early-Access-Zustand debütieren wird. Für den PC ist dieser Titel ein düsteres, rundenbasiertes taktisches Rollenspiel, und in diesem neuesten Einblick in das größere Spiel wurden wir mit einer Reihe von Fraktionen vertraut gemacht, darunter die Meereswächter, bekannt als Die Blauen Netze, die alten Hüter des Schleiers und der magische Van Rigmars.

Mehr über jede Fraktion und jeden Clan erfahren Sie im neuen Trailer, der sogar die Hintergrundgeschichte des Spiels und die Verbindung der vielen Helden des Reiches Statera ins Rampenlicht rückt. Bleiben Sie dran für ein festes Debütdatum für die Early Access-Veröffentlichung.