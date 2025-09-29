Preisschild für ROG Raikiri II Xbox Wireless Controller enthüllt

HQ

Gegen Ende der Woche gab Microsoft schließlich den Preis für die ROG Xbox Ally und ROG Xbox Ally X bekannt und begann mit der Annahme von Vorbestellungen. Es schien außergewöhnlich gut zu funktionieren und war fast sofort ausverkauft.

Kurz darauf wurde auch Zubehör für das tragbare Gerät vorgestellt, darunter mehr Speicher und eine Speichermöglichkeit. Ein weiteres Zubehör in der Pipeline ist der ROG Raikiri II Xbox Wireless Controller, und jetzt wurde auch sein Preis enthüllt (danke Insider Gaming) - und er stellt sich als ziemlich teuer heraus.

Der sonst sehr zuverlässige Leaker schreibt Bilibili_kun, dass es in den USA 189,99 US-Dollar kosten wird – er weiß aber immer noch nicht, wann es erscheinen wird oder wie viel es in anderen Regionen kosten wird. Dies deutet darauf hin, dass der Controller nicht zusammen mit der ROG Xbox Ally und der ROG Xbox Ally X am 16. Oktober auf den Markt kommen wird.

Natürlich können Sie auf den tragbaren Xbox-Geräten genauso gut mit einem regulären Xbox Series S/X-Controller spielen (und es gibt auch integrierte Bedienelemente im Gerät), sodass dies als Konkurrent zu anderen teureren Alternativen wie dem Razer Wolverine V2 Chroma, Turtle Beach Stealth Ultra und natürlich der Xbox Elite Series 2 angesehen werden sollte. Eher als ein Must-Have.

