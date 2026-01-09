Preisleck bei Steam Machine deutet auf ein Wagnis von 1.000 Dollar von Valve hin.

HQ

Die Erwartungen an Valve und ihre kommende neue Hardware sind hoch, nicht zuletzt an die Steam Machine – die kleine Wunderbox voller großer Versprechen. Aber wie viel wird es tatsächlich kosten? Schließlich ist der Preis entscheidend für den Verkauf, und angesichts der steigenden Kosten für NAND und RAM war dies in den letzten Monaten ein heißes Diskussionsthema.

Jetzt haben wir vielleicht die Antwort. Laut durchgesickerten Preisinformationen eines Händlers kostet die Steam Machine etwa 950 US-Dollar für das Einstiegsmodell mit 512 GB Speicher, oder etwa 1.070 US-Dollar für das etwas leistungsstärkere 2TB-Modell.

Dies sind natürlich nur geschätzte Preise basierend auf Währungsumrechnung, und angesichts möglicher Aufschläge vom Händler könnte der tatsächliche Preis niedriger sein. Valve hat sich zu den Informationen selbst nicht geäußert, und die Erklärung für die Verzögerung wird auf die bereits erwähnte Branchekrise mit steigenden Kosten für bestimmte Komponenten zurückgeführt.

Valve hat zuvor auch bestätigt, dass es nicht plant, den Preis zu subventionieren. Jedenfalls ist klar, dass das Gerät etwas teurer sein wird als die Playstation 5 oder Xbox Series X, aber dennoch (hoffentlich) eine attraktive Wahl für diejenigen sein wird, die einen ordentlichen und einfachen Gaming-PC im Wohnzimmer oder Büro suchen.

Wirst du dir eine Steam Machine zulegen? Und vorausgesetzt, die oben genannten Preisinformationen sind korrekt, halten Sie das für vernünftig?