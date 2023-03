Preisgekrönte Schauspieler schließen sich diesen Sommer in Fort Solis zusammen

HQ

Wir haben kaum etwas über Fort Solis gehört, seit Troy Baker und Roger Clark das Spiel während des letztjährigen Summer Games Fest vorgestellt haben, also würde ich es Ihnen nicht verübeln, wenn Sie dachten, dass es sich von seinem Start im Jahr 2023 verzögert hat. Das scheint bei weitem nicht der Fall zu sein.

Der heutige sogenannte Gameplay-Trailer zeigt uns nicht nur einige der gruseligen Dinge, die uns in Fort Solis erwarten, sondern macht auch deutlich, dass das Spiel in diesem Sommer auf PC und PlayStation 5 veröffentlicht werden soll. Eine Demo ist diese Woche auf der GDC verfügbar, also werden wir sehen, ob sich diese Pläne aufgrund des Feedbacks ändern oder ob die Teilnehmer sagen, dass es gut ist, in ein paar Monaten zu gehen.