Preiserhöhungen für RAM könnten die Einführung von Next-Gen-Konsolen verzögern

Falls ihr es noch nicht wisst: Derzeit gibt es einen Anstieg der RAM-Preise aufgrund von Engpässen, die dadurch entstanden sind, dass der KI-Sektor einen Großteil des RAM-Angebots aufgekauft hat, um seinen ständig wachsenden Bedarf zu decken. PC-Hersteller spüren bereits die Auswirkungen dieses Aufschwungs, und es scheint, als könnte es bald auch auf dem Konsolenmarkt richtige Auswirkungen haben.

Insider Gaming hat erfahren, dass die Veröffentlichung der Next-Generation-Konsolen (die PlayStation 6 und wie auch immer Xbox seinen neuesten Kühlschrank nennen wird) aufgrund der derzeit hohen RAM-Preise verzögert werden könnte. Die Massenproduktion von Konsolen zu einem wettbewerbsfähigen Preis ist mit massiv steigenden RAM-Preisen möglicherweise nicht möglich, und wenn Konsolenhersteller nicht wollen, dass Verbraucher sich über hohe Preise beschweren, ist es vielleicht am besten, noch eine Weile zu warten.

Es ist derzeit unklar, ob dies die nächste Xbox und PlayStation aus den erwarteten Veröffentlichungsfenstern 2027/2028 verdrängen wird, aber offenbar wird dies auf höherer Ebene innerhalb der für diese Konsolen verantwortlichen Unternehmen diskutiert. Plattformbesitzer wie Sony und Microsoft sind eine Zeit lang in Bezug auf die Konsolenproduktion abgesichert und benötigen keine großen Mengen RAM, aber bald könnten auch die Preise für aktuelle Konsolen steigen, da RAM zur neuen Währung des Tages wird.