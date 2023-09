Preiserhöhungen für den Xbox Game Pass sind "unvermeidlich", sagt Phil Spencer

HQ

Phil Spencer hat gesagt, dass wir in Zukunft Preiserhöhungen für den Xbox Game Pass sehen werden. Außerhalb der USA, Japans, Chiles, Brasiliens und Kolumbiens haben wir bereits einen Anstieg unserer Abonnementkosten festgestellt, aber das ist noch nicht das Ende.

"Obwohl die Hauptprämisse darin besteht, mehr Wert zu bieten, ist der Preis meiner Meinung nach unvermeidlich, dass er in Zukunft steigen wird." sagte Spencer in einem Interview mit Game Watch. "Wir haben kürzlich unsere Preise einmal erhöht, aber die Entscheidung wurde nach reiflicher Überlegung getroffen. Wir glauben, dass es wichtig ist, Dienstleistungen anzubieten, die auch bei Preiserhöhungen als ausreichend wertvoll anerkannt werden."

Wir sind uns nicht sicher, ob dies nur eine Preiserhöhung in den Gebieten bedeutet, die ihm beim letzten Mal ausgewichen sind, oder ob wir noch weitere Erhöhungen sehen werden. Auch PlayStation Plus hat in letzter Zeit seine Preise erhöht, so dass sich das Zeitalter der erschwinglichen Videospielabonnements vielleicht dem Ende zuneigt.