Preiserhöhung für den Game Pass löst Massenstornierungen und technisches Chaos aus

Die Nachricht von der Preiserhöhung für den Game Pass ist nicht gut angekommen, und die Spieler bemühen sich, ihre Abonnements zu kündigen, bevor die höheren Gebühren in Kraft treten. Der Ansturm hat die Kündigungsseite von Microsoft völlig überlastet, so dass viele frustriert sind, da wiederholte Versuche, sich abzumelden, in Fehlern und ständigen Abstürzen enden.

Einige Spieler berichten auch von Fehlermeldungen wie "Entschuldigung, Sie können nicht online kündigen", während andere behaupten, dass ihre Absagen trotz der Abstürze immer noch im Hintergrund durchgegangen zu sein scheinen. Auf Reddit und X häufen sich die Beschwerden:

"Ich bin nicht verrückt, dass es immer wieder auf mich eingeprasselt ist, als ich abbrechen wollte."

"Die Seite zur Kündigung von Game Pass-Abonnements ist bereits kaputt, unglaublich."

Kurz gesagt, Microsoft steht in der Kritik – nicht nur wegen des technischen Chaos, sondern auch wegen der schieren Größe der Preiserhöhung, so dass sich viele fragen, ob der Service die neue Prämie überhaupt wert ist.