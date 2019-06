Preis, Termin und weitere Details zu Google Stadia am Donnerstag

Als Google im März den Game-Streaming-Dienst Stadia vorstellte, sprachen sie von ihrer Vision und den technischen Ambitionen. Konkrete Details zum Preis, den unterstützten Spielen und dem Termin der Markteinführung sollten im Sommer folgen und diese Veranstaltung wurde nun datiert.

Am Donnerstag, dem 6. Juni findet um 18:00 Uhr eine weitere Pressekonferenz statt, die ihr hinter diesem Link selbst begleiten könnt. Google möchte in dieser Show über "Preis, Spiele, Startinformationen und mehr" sprechen. Ob hinter dem Service ein Abomodell steckt oder wir für die einzelne Nutzung bezahlen, wird in dieser Woche hoffentlich geklärt werden. Welche Spiele wollt ihr zum Start von Google Stadia sehen?