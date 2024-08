Predecessor präsentiert seinen Launch-Trailer

HQ

Auch in der Videospielentwicklung gibt es Geschichten über die Wiedergeburt, man denke nur an Paragon, das MOBA-Projekt von Epic Games, das 2018 eingestellt wurde. Aus der Asche gründete der ursprüngliche Schöpfer dieses Spiels ein eigenes Studio (Omeda Games) und machte sich daran, sein Traum-MOBA in der Third-Person-Perspektive zu entwickeln. Und heute ist das Spiel endlich auf PC und Konsolen erschienen.

Darüber hinaus hat er während der ONL auf der Gamescom den Launch-Trailer veröffentlicht, so dass es eine arbeitsreiche Nacht für dieses neue Free-to-Play-Spiel werden könnte. Sie können sich den Predecessor -Trailer unten ansehen.