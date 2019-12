Predator: Hunting Grounds erscheint 2020 mit drei Klassen für fiese Jäger

Eines der Spiele, das gestern im Rahmen von Sonys State of Play ausgestrahlt wurde, war Predator: Hunting Grounds vom Entwickler Illfonic (Friday the 13th: The Game). Der asynchrone (vier Spieler treten gegen einen übermächtigen Feind an) Mehrspielertitel wird am 24. April 2020 exklusiv auf der Playstation 4 starten, wie uns der neue Trailer verrät. Während der Präsentation hat Illfonic über Vorbesteller-Anreize informiert (es gibt eine große Minigun und den Predator-Skin aus dem Originalfilm von 1987).

Wir haben auch neue Waffen und Klassen gesehen, mit denen der Predator seine Opfer noch gemeiner durch den Dschungel jagt. Als Jäger ist unser Jagdstil vielseitig und die Verwendung der Waffen ausgewogen. Berserker sind brutal im Kampf und verfügen über mehr Gesundheit, während die Scouts am schnellsten unterwegs sind und nicht so leicht ermüden.