Predator: Badlands zeigt in diesem neuen Trailer intensive Action

HQ

Der tödlichste Planet des Universums erwartet uns in Dan Trachtenbergs kommendem Predator: Badlands, in dem wir Dek folgen - einem jungen Predator, der gezwungen ist, gegen unmögliche Widrigkeiten zu kämpfen. Auf seinem Weg findet er in Thia einen unerwarteten Verbündeten, ein synthetisches Wesen aus Weyland-Yutani. Ihr gemeinsames Ziel? Um zu überleben, koste es, was es wolle.

Badlands spielt in der Zukunft auf einer abgelegenen und tödlichen Welt und dreht sich um einen Predator-Ausgestoßenen (gespielt von Newcomer Dimitrius Schuster-Koloamatangi), der sich mit Thia (Emmy- und Golden-Globe-Nominierte Elle Fanning) auf einer gefährlichen Suche nach dem ultimativen Widersacher zusammentut.

Nach seinem von der Kritik gefeierten Prey stellt Trachtenberg die Predator-Formel weiter auf den Kopf - und Badlands sieht aus wie ein auffallend anderes Biest. Ob es nun der reduzierte Überlebensfokus oder der emotionale Kern zwischen Jäger und Maschine ist, dies könnte der bisher gewagteste Predator-Film sein. Predator: Badlands kommt am 7. November in die Kinos.

Sind Sie bereit, wieder auf die Jagd zu gehen?