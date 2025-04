Predator: Badlands Teaser deutet epische Monsterschlachten auf einem fremden Planeten an

HQ

Prey Regisseur Dan Trachtenberg ist zurück und bereit, in Predator: Badlands noch mehr Monstergewalt zu zeigen. Der nächste Film der legendären Franchise mit Elle Fanning in der Hauptrolle führt die Serie in eine aufregende neue Richtung.

Hier folgen wir einem relativ jungen und verstoßenen Raubtier, das gezwungen ist, sich mit der Kriegerin Thia im Kampf gegen einen gemeinsamen Feind zusammenzuschließen. Der Film startet am 7. November in den Kinos und Sie können sich den Teaser unten ansehen.

Sind Sie neugierig auf Predator: Badlands ?