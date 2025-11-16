Predator: Badlands Regisseur sagt, er wollte auf den Verbindungen zu Alien und Predator außerhalb der Versus-Filme aufbauen

HQ

Dan Trachtenberg scheint die Predator-Reihe in sicheren Händen zu haben, wenn man seinen drei Filmen über die Alien-Jäger Glauben schenken darf. Es ist jedoch klar, dass er sich nicht nur für die Yautja allein interessiert, denn Predator: Badlands spielt mit dem Erscheinungsbild von Weyland-Yutani-Synthesizern eine Anspielung auf Alien.

Im Gespräch mit GamesRadar verriet Trachtenberg, dass er die Idee für das Crossover hatte, als er über die Alien vs. Predator-Filme nachdachte. "Ich dachte wirklich nur an die VS-Filme, die Alien vs. Predators, die sehr schnell zur gleichen Zeit herauskamen, Freddy vs. Jason und was auch immer", sagte er. "Es fühlte sich für mich einfach so an, als gäbe es einen Weg, Dinge in filmische Universen einzubeziehen, die bereits spirituell miteinander verbunden sind, und sie in eine Geschichte, in einen Film zu integrieren. Das ist cooler, als zu sagen: 'Es ist das große Ding gegen das große Ding aus dem Franchise!' "

"Wir haben einfach Weyland-Yutani genommen, wir haben nur die Synthesizer genommen, und wir dachten, dass das einfach ein bisschen eleganter ist", fuhr er fort. "Vielleicht kann es später zu einer größeren Sache werden. Aber für mich ist es cooler, dass es nur diese kleinen Berührungspunkte sind, die dafür sorgen, dass sich alles wie ein verbundenes Universum anfühlt. Und wenn das alles neu für dich ist, musst du keine Hausaufgaben gemacht haben. Es könnte einfach ein krasser Film werden, der für sich genommen Sinn ergibt."

Es wäre interessant zu sehen, wohin diese Verbindung gehen könnte, aber im Moment ist es wahrscheinlich am besten, Aliens und Predators getrennt zu halten, da beide beweisen, wie cool sie für sich genommen sein können.