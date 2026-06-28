Predator: Badlands ' Dan Trachten wird eine Comedy-Horror-Animation basierend auf Freddy dem 13. inszenieren

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Anfang dieses Jahres enthüllte Dan Trachtenberg – zuletzt bekannt für Prey, Predator: Killer of Killers und Predator: Badlands – dass er einen First-Look-Vertrag mit Paramount unterzeichnet hat, eine Entscheidung, von der viele annahmen, dass sie die Leitung des Predator-Franchises beenden würde, da das geistige Eigentum Disney/20th Century gehört. Trachtenberg glaubt, dass er Predator weiterhin erforschen und gleichzeitig mit Paramount zusammenarbeiten kann – etwas, das wir abwarten werden, ob es Wirklichkeit wird, aber was die unmittelbare Zukunft betrifft, wissen wir jetzt, welches erste Projekt er für Paramount machen wird.

Wie in einem Beitrag in den sozialen Medien bestätigt und von Deadline berichtet wurde, wird Trachtenberg für Paramount Animation einen Horror-Komödien-Animationsfilm basierend auf Freddy the 13th inszenieren. Der Film ist derzeit noch unbetitelt, und nein, es ist kein Rechtschreibfehler, ihn Freddy der 13. zu nennen, da er auf dem Indie-Comic des Autors Yehudi Mercado basiert und die Geschichte von Freddy Vanwinkle erzählt, dem 13. Sohn eines 13. Sohnes, der damit umgehen muss, im Vergleich zu allem, was seine brillanten 12 Geschwister tun, zu verblassen.

Was das Horror-Element angeht, schleicht sich das ein, als Vanwinkle versehentlich den furchterregenden Nighty Night Slasher tötet und bald dessen Fähigkeiten erbt, sodass Freddy 13 Nächte Zeit hat, den Fluch zu brechen und gleichzeitig rivalisierende Killer zu bekämpfen.

Trachtenberg wird den Film gemeinsam mit Mercado inszenieren, und obwohl es noch keine Premierenpläne gibt, wurde eine offizielle Zusammenfassung veröffentlicht, die Folgendes ergänzt: "Ein Familienurlaub wird zum Albtraum, als der lustige Onkel Freddy versehentlich den Boogeyman tötet und seine Kräfte übernimmt."