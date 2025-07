Predator: Badlands bringt brutales Sci-Fi-Chaos

HQ

Regisseur Dan Trachtenberg - frisch nach dem Erfolg von Prey und dem animierten Killer of Killers - kehrt mit Predator: Badlands ins Predator-Universum zurück, einem brutalen neuen Teil mit Elle Fanning in der Hauptrolle als Thia, einer Überlebenden, die gezwungen ist, sich mit einem jungen, im Exil lebenden Predator auf einem feindlichen fremden Planeten zu verbünden.

Diesmal stürzt sich Trachtenberg in ein ausgewachsenes Sci-Fi-Gemetzel. Der Trailer bietet einen Vorgeschmack auf das, was kommen wird: eine tödliche Welt voller gefräßiger Bestien, fleischfressender Flora und unerbittlicher Action. Es ist laut, blutrünstig und erfrischend hemmungslos.

Es könnte auch mehr als nur Blut und Blut unter der Oberfläche lauern - Fans mit Adleraugen werden im Trailer eine Weyland-Yutani-Flagge entdecken, die auf ein mögliches Alien-Predator-Crossover hindeutet. Egal, ob es sich dabei um einen bewussten Teaser oder nur um ein saftiges Easter Egg handelt, es eröffnet dem Franchise aufregende Möglichkeiten.

Predator: Badlands kommt am 7. November in die Kinos und entwickelt sich zu einem totalen Sci-Fi-Blutbad. Bist du bereit, dich in die Badlands zu begeben?