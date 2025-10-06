Predator: Badlands bekommt eine Comic-Serie, die als offizielles Prequel dient

HQ

In diesem Herbst werden Predator Fans in Scharen in die Kinos strömen, um das nächste Projekt von Regisseur Dan Trachtenberg zu sehen. Dieser Actionfilm, der als Predator: Badlands bekannt ist, gilt als eine Art Buddy-Hero-Film, in dem sich ein Predator Krieger mit einem verstümmelten Synthetiker zusammentut, um eine unmögliche Jagd zu unternehmen.

Während dieser Film an und für sich existieren wird, veröffentlichen Marvel und 20th Century Studios für diejenigen, die mehr wollen und nach zusätzlicher Hintergrundgeschichte rund um das Projekt suchen, einen Comic-Lauf, der als offizielles Prequel für den Film dient. Es ist einfach als Predator: Badlands (2025) bekannt und was dieser Lauf verspricht, erklärt die Synopsis:

"Das offizielle Prequel, das in Zusammenarbeit mit Regisseur Dan Trachtenberg zum neuen, mit Spannung erwarteten Film Predator: Badlands entstanden ist, ist da! Ein junger Yautja-Krieger erhält von seinem Vater eine scheinbar einfache Aufgabe: Er muss ein Stück Technologie aus einem verlassenen Raumschiff bergen, das vor Jahren abgestürzt ist. Im Inneren lauert jedoch eine uralte und tödliche Bedrohung. Jetzt wird der Predator zur Beute... "

Das Kino der ersten Ausgabe ist für den 12. November angesetzt, wenige Tage nach dem Debüt des Films am 7. November. Er wurde von Ethan Sacks geschrieben und um einen Vorgeschmack darauf zu bekommen, welche Art von Action der Comic verspricht, schaut euch das Cover unten an.

Werbung: