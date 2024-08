Predator: Badlands beginnt mit den Dreharbeiten, Synopsis leakt

Nach dem Erfolg von Prey scheint es, dass Dan Trachtenberg die Zukunft der Predator-Franchise für einige Zeit leiten wird. Neben Prey 2 wird der Regisseur auch bei Predator: Badlands Regie führen, einem Film, der in naher Zukunft spielt.

Laut einem Leak, das von AVPGalaxy entdeckt wurde, könnte der Film bereits in Neuseeland gedreht werden. Eine Casting-Call-Seite, die von der Veröffentlichung entdeckt wurde, enthüllte nicht nur, dass gerade ein Film mit dem Codenamen Backpack in Neuseeland gedreht wird, bei dem Dan Trachtenberg Regie führt, sondern gab uns auch eine frühe Zusammenfassung, die wie folgt lautet:

"Ein bahnbrechender Film, in dem einer der beiden Haupthandlungsstränge in die komplizierte Bindung zweier sehr unterschiedlicher Schwestern eintaucht, deren familiäre Bindungen auf die ultimative Probe gestellt werden, während sie unterschiedliche Wege und Missionen verfolgen."

Sehr vage, aber der Casting-Aufruf fragt nach einer Hauptdarstellerin, die zwei Schwestern spielt. Wir hatten gehört, dass Elle Fanning die Hauptrolle in Predator: Badlands spielen sollte, also müssen wir abwarten und sehen, ob das geklappt hat oder nicht. So oder so, es scheint, dass der nächste Predator-Film auf dem Weg ist.