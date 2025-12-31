Predator: Badlands ab nächster Woche digital verfügbar sein

HQ

Filme verschwenden heutzutage wirklich nicht mehr viel Zeit im Kino, oder? Knapp zwei Monate nach dem Kinostart am 7. November 2025 wird Predator: Badlands am 6. Januar 2026 sein Streaming-Debüt feiern. Zugegeben, das ist nicht so schnell wie manche andere Filme (ich schaue dich an, Superman), aber es bedeutet, dass diejenigen, die zu Hause gewartet haben, es jetzt können.

Dieses Veröffentlichungsdatum wurde von Forbes in einem neuen Amazon Prime Video-Angebot entdeckt. Neben dem Film selbst erhalten Besitzer der digitalen Version von Predator: Badlands auch Audiokommentare, Featurettes und gelöschte Szenen zum Anschauen. Diese digitale Veröffentlichung erscheint vor Predator: Badlands im Februar 2026 auf physischem UHD und Blu-Ray.

Predator: Badlands startete mit soliden Kritiken und erzielte an den Kinokassen einen ordentlichen Lauf mit mehr als 184 Millionen Dollar weltweit. Dan Trachtenbergs anhaltender Erfolg mit dem Predator-Franchise scheint ebenfalls andauern zu werden, da er noch andere Ideen für dieses beliebte IP haben kann.