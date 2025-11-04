HQ

Predator: Badlands, der neunte Film der Franchise und drittes Projekt unter der Regie von Dan Trachtenberg, beweist eines: Es gibt nicht den einen Weg, einen guten Predator Teil zu machen. Alle drei Predator -Projekte von Trachtenberg (der Streaming-Hit Prey aus dem Jahr 2022, der Animationsfilm Predator: Killer of Killers, der Anfang des Jahres veröffentlicht wurde, und Badlands ) sind recht unterschiedliche Angebote, zumindest für die Serienstandards, die immer das gleiche Muster wiederholt haben.

Badlands unterscheidet sich am meisten von den anderen, da es keine menschlichen Charaktere gibt (Elle Fanning spielt einen Androiden aus Weyland-Yutani, eine Anspielung auf die Alien -Serie, die nicht darüber hinausgeht), und der Protagonist ist ein Raubtier namens Dek, mit einem Hintergrund, einer Persönlichkeit und gesprochenen Dialogen, das die Rolle des "Guten" übernimmt. Dies könnte die Fans bis zu einem gewissen Grad entfremdPredator en, da die üblichen Elemente dieser Filme, wie die Angst und der Schrecken, nicht zu wissen, wo das Monster ist, die Zurschaustellung von Überlebensfähigkeiten unter extremen Bedingungen, die Taktiken, die von den menschlichen Überlebenden verwendet werden, um sich gegen die tödlichen Außerirdischen zu verteidigen... mehr oder weniger in Badlands bleiben, aber auf eine ganz andere und viel unbeschwertere Art und Weise als erwartet.

HQ

Die Handlung ist sehr einfach: Ein junger, scheinbar jugendlicher Yautja (die Spezies Predator ) begibt sich auf einen Planeten (der so unwirtlich ist, dass sogar das Gras versucht, dich zu töten), um eine der wildesten Kreaturen des Universums zu jagen. Dort trifft er auf einen empfindungsfähigen Androiden (zur Hälfte), der von Elle Fanning gespielt wird, und bildet das unwahrscheinliche (und klischeehafte) Tandem aus dem rauen, schweigsamen, kantigen Killer und dem lebhaften, geschwätzigen und kindischen Gefährten, der versucht, in das kalte Herz der Yautja einzudringen und ihre gegensätzlichen Persönlichkeiten auszubalancieren, damit beide voneinander lernen können. Die Dynamik zwischen den beiden (sie sind in der Lage, in verschiedenen Sprachen zu sprechen, mit dem Untertitel Predator ) sorgt für viel Komödie, und der Ton des Films ist überraschend leicht, ein großer Kontrast zu den anderen Filmen der Serie, die düsterer und angespannter sind.

Werbung:

Badlands fühlt sich viel näher an einem familienfreundlichen Abenteuerfilm an, wie The Mandalorian oder sogar Guardians of the Galaxy. Einen großen Schub in diese Richtung gibt es von Fanning, die in den meisten ihrer Filme introvertierte Charaktere spielte, die in einer Aura des Geheimnisvollen verschwommen sind, und selten die Chance hat, so viel Spaß mit einer so fröhlichen und aufgeweckten Figur wie diesem einfühlsamen Androiden zu haben. Es ist ein Vergnügen, ihr hier zuzusehen, und sie verleiht dem Film eine optimistische Energie, die ihn besonders unterhaltsam macht, auch wenn es (ich bestehe darauf) nicht das ist, was man vielleicht von Predator erwartet.

Es ist kein Zufall, dass dies auch der erste Film der Reihe ist, der mit PG-13 statt R bewertet wurde, was durch die Tatsache begünstigt wird, dass alle Kampfszenen zwischen anderen Bestien oder Androiden stattfinden. Das heißt nicht, dass die Action nicht brutal ist, denn viele, viele Kreaturen und Androiden werden abgeschlachtet und zerstückelt, und die Kamera verbirgt es nie. Aber es bedeutet, dass, wenn ein Androide in zwei Hälften geschnitten wird, man kein Blut und keine Eingeweide sieht, sondern weiße Flüssigkeiten oder grünes Blut, was seine Auswirkungen ein wenig verringert.

Es gibt viele, viele Actionszenen in dem Film: Es ist die actionreichste des Franchise (auf Kosten des Terrors, der hier keinen Platz hat), und jede ist wirklich vielfältig, mit allen Arten von Kreaturen, groß und klein und atemberaubend und manchmal nahtlos gemischt aus CGI und praktischen Effekten. Das Problem ist, dass zwar bombastisch sind, aber nur wenige von ihnen wirklich herausragend und einprägsam sind, was letztendlich verhindert, dass der Film noch höher aufsteigt. Ein Nahkampf zu Beginn des Films ist vielleicht einer der besten, und er setzt eine so hohe Markierung, dass der Rest der Kämpfe sie nicht ganz erreicht. Auch mit dem Höhepunkt, der etwas zu düster und einfallslos ist, trotz der offensichtlichen Anspielung auf einen der vorherigen Filme aus der... äh, geteiltes Universum.

Werbung:

HQ

Die größten Dinge, die gegen Predator: Badlands sprechen, sind deine Erwartungen an das, was ein Predator Film sein sollte, und bestimmte Elemente, die Badlands dir vielleicht nicht auf die gleiche Weise bieten, wie es Prey zum Beispiel getan hat. Es ist ein großes Risiko, von der Mischung aus Horror und Survival zu einem buddy movie zwischen einem Predator und einem Androiden, der auf Abenteuer geht, zu wechseln. Trachtenberg bricht innerhalb der Grenzen des Franchise, baut aber nicht wirklich etwas Brandneues auf, und das führt zu einem Widerspruch: Obwohl es der unterschiedlichste Predator Film von allen ist, fühlt er sich oft am meisten an... generisch.

Ein bisschen klischeehaft und vorhersehbar, aber dennoch unterhaltsam, von Anfang bis Ende lustig und spannend und in den unzähligen Actionszenen zweifellos gut gefilmt, auch wenn sie nicht herausragend sind. Mit dieser Qualität ist es so gültig wie Prey es war, so gültig wie der John McTiernan-Klassiker von 1987 (und sicherlich besser als alles, was sie dazwischen gemacht haben), und das Ende deutet auf aufregendere Abenteuer im Predator -Universum hin... wenn die Öffentlichkeit diesen Versuch von Disney, die Serie für ein größeres, mehr Mainstream-Publikum zu öffnen, annimmt.