Predal über mehr Vielfalt in der heutigen Animation: "Es ist eine riesige Chance für uns Künstler, unsere Arbeiten direkt auf die Leinwand zu bringen"

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Während der letzten Comicon Napoli 26 hatten wir die Chance, mit vielen Profis aus den Bereichen Film, Comics und Videospiele zu sprechen. Die italienische Messe ist ein multidisziplinärer Treffpunkt für jeden Popkultur-Enthusiasten, und in diesem Jahr wurde das Plakat, das all diese Facetten der Comicon bewirbt, vom Künstler Aurélien Predal entworfen.

Der Künstler, der an einigen der erfolgreichsten Animationsfilme des letzten Jahrzehnts mitgearbeitet hat (wie Ich – Unverbesserlich, Stehen-Kopf 2, die Star Wars: Visions-Reihe und den aktuellen Realfilm Project Salvation), hat ein tiefes Verständnis sowohl für den aktuellen Stand des Mediums als auch für die Richtung, in die es sich entwickelt.

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Und entgegen dem, was vor einigen Jahren vielleicht schien, bewegt sich das animierte Kino in Richtung eines traditionelleren Produktionsansatzes, der jedoch stilistisch und thematisch vielfältiger ist. Es geht nicht nur darum, ein zeitgenössisches Publikum mit einer bestimmten Form des Konsums zu begeistern, wie es bei The Super Mario Galaxy Movie der Fall wäre, sondern darum, den Empfindungen aus allen Ecken der Welt eine Stimme zu geben.

"Lange Zeit gab es viel Experimente in der Animation, aber sie beschränkten sich auf Kurzfilme oder Studentenprojekte. Und ich denke, es ist ziemlich neu, dass jetzt konventionelle Filme gemacht werden – einige große Filme, die eine künstlerischere Seite erforschen. Ich denke, das ist ein großer Unterschied zu vor 10 oder 20 Jahren. Sie hatten das schon, aber mit einem kleinen europäischen Budget, und jetzt haben Sie es mit großen Budgets und viele Leute schauen es."

Jetzt, da die Mainstream-Investitionen künstlerisch positiver wirken, besonders nach einer langen Phase, in der alles auf 3D-Animation gesetzt wurde, ist dieser "Rückschritt" tatsächlich ein Schritt in Richtung neuer Wege, anders als alles, was zuvor kam.

"Ich denke, es ist eine riesige Chance für uns Künstler, unsere Arbeiten direkt auf die Leinwand zu bringen, denn normalerweise, besonders bei CGI-Filmen, arbeitet man als Künstler an einem Film, entwickelt die Charaktere, die Kulissen, aber dann wird es von einem Team von CG-Künstlern interpretiert, die alles in 3D machen."

"Also hast du diese Übersetzung. Und ich denke, du hast heute noch ein bisschen Übersetzung, aber zumindest ist sie viel direkter. Und ich denke, das gab es noch in den Tagen der 2D-Filme. Es war ein bisschen schade, aber wir haben es mit 3D irgendwie verloren. Man brauchte dieses technische Know-how, um Dinge auf die Leinwand zu bringen.

Aber jetzt verbinden wir uns wieder, bauen diese Brücke wieder. Ich persönlich bin wirklich glücklich darüber."