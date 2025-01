Präsident von Nippon Ichi Software, Tetsuhisa Seko gestorben

HQ

Das japanische Studio Nippo Ichi Software gab heute bekannt, dass sein Präsident Tetsuhisa Seko verstorben ist. Seko war seit 2002 bei NIS, wo er 2005 zum Leiter des Geschäftsbereichs befördert wurde. Im Jahr 2023 wurde er zum Präsidenten des Unternehmens befördert. Seko wurde 54 Jahre alt.

Vorerst wird NIS seine Position nicht sofort besetzen, da das Unternehmen laut Nintendo Life über die gesetzlich vorgeschriebene Anzahl von Führungskräften verfügt, um im Geschäft zu bleiben.

Nippon Ichi Software ist vor allem als Schöpfer der Serien Disgaea und Phantom Brave bekannt, sowie als Publisher über seine Western-Abteilung NIS America von Danganronpa: Trigger Happy Havoc, The Legend of Heroes: Trails through Daybreak und Ys X: Nordics.