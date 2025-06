Präsident Trump wird voraussichtlich die Verkaufsfrist für TikTok um weitere 90 Tage verlängern

HQ

Eine der letzten Amtshandlungen von Joe Biden als Präsident der Vereinigten Staaten bestand darin, die ChinesenByteDance zu zwingen, entweder TikTok aus den Vereinigten Staaten zu entfernen oder die Plattform stattdessen an einen neuen Eigentümer zu verkaufen, der nicht in dem asiatischen Land ansässig ist. Diese Entscheidung führte dazu, dass sich viele TikTok-Schöpfer Sorgen um ihren Lebensunterhalt machten, aber dann ging Bidens Amtszeit zu Ende und einer der ersten Schritte von Präsident Donald Trump war es, die Verkaufsfrist um 90 Tage zu verlängern, um mehr Zeit für den Abschluss eines Deals zu haben.

Allerdings vergingen 90 Tage, und dann geriet Trump erneut unter Druck, so dass er beschloss, eine weitere Verlängerung um 90 Tage anzubieten. Auch dies ist vorbei, und jetzt wird erwartet, dass Trump eine weitere 90-tägige Verlängerung des Verkaufs gewährt, was bedeutet, dass es ein dreiviertel Jahr dauern wird, ab dem Zeitpunkt, an dem der Verkauf abgeschlossen sein sollte, wenn diese letzte Verlängerung abgeschlossen ist.

Dies kommt von CNN, der erklärt, dass "Trumps jüngste Verzögerung bei der Durchsetzung Fragen über den Status eines Abkommens aufwirft, das die langfristige Zukunft von TikTok in den Vereinigten Staaten sichern könnte. Die chinesische Regierung hat öffentlich kaum angedeutet, dass sie bereit wäre, einen Verkauf zu genehmigen, abgesehen von der Andeutung, dass ein Deal den "Algorithmus" von TikTok nicht beinhalten könnte, der als geheime Zutat der App bezeichnet wurde.

Also ja, die Frage ist, ob dieser Deal überhaupt abgeschlossen wird und ob Trump die Schrauben an ByteDance und China wegen des Verkaufs drehen wird.

