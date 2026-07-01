Präsident Trump verdiente in seinem ersten Jahr nach seiner Amtszeit eine Milliarde Dollar mit Krypto

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US-Präsident Donald Trump hat offengelegt, dass er mit seinen Geschäften mit Kryptowährungen über 1 Milliarde US-Dollar verdient hat. Das überwiegt bei weitem sein Einkommen durch sein Immobiliengeschäft und durch Merchandise-Verkäufe wie seine Trump-Uhren, Bibeln, Schuhe, Düfte, Gitarren und mehr.

Während Trump seine Geschäftsabschlüsse aufrechterhält, während er das Land Amerika regiert, legt er in einer 927-seitigen Offenbarung, die von der BBC vorgelesen wurde, dar, wie viel Geld er seit seiner Rückkehr ins Amt verdient hat. Trumps größtes Einkommen stammt aus einer Trump-Meme-Münze, die wenige Tage vor seinem Amtsantritt gestartet wurde und mit der er 635 Millionen Dollar an Tantiemen verdiente. Seitdem ist der Wert der Meme-Münze stark gefallen. Mehr als 500 Millionen Dollar wurden außerdem von World Liberty Financial gemeldet, einer von seinen Söhnen und den Kindern seines Sondergesandten Steve Witkoff gegründeten Firma.

Das Weiße Haus betont weiterhin, dass Trump sein Geschäft in einen von seinen Söhnen verwalteten Trust gelegt und einen Interessenkonflikt bestritten hat. Im Jahr 2024 gab Trump Einnahmen von 600 Millionen Dollar offen, was zeigt, dass das letzte Finanzjahr für ihn noch erfolgreicher war.

"Alle Handlungen von Präsident Trump und seiner Regierung erfolgen im besten Interesse des amerikanischen Volkes – und alle sogenannten 'Reporter', die etwas anderes behaupten, recyceln dieselbe abgedroschene, falsche Erzählung, die Demokraten und die etablierten Medien seit einem Jahrzehnt vertreten", sagte Anna Kelly, stellvertretende Pressesprecherin des Weißen Hauses.

Trump hat außerdem bedeutende Einnahmen aus seinen Golfschlüpfen erzielt und Vergleiche aus seinen Rechtsstreitigkeiten mit Anbietern wie YouTube, X, Meta, CBS und ABC erzielt.