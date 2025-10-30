HQ

In einer ziemlich großen und überraschenden Wendung der Ereignisse hat Präsident Donal Trump diePentagon angewiesen, erneut mit Atomwaffentests zu beginnen. Laut Reuters wurde die Entscheidung nur wenige Augenblicke vor dem Treffen des Präsidenten der Vereinigten Staaten mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping getroffen, das eine 33-jährige Lücke beenden soll, in der solche Geräte nicht getestet wurden.

Mit dieser Entscheidung im Hinterkopf teilte Trump die folgende Erklärung mit: "Aufgrund der Testprogramme anderer Länder habe ich das Kriegsministerium angewiesen, mit den Tests unserer Atomwaffen auf gleicher Basis zu beginnen. Dieser Prozess wird sofort beginnen."

Diese Entscheidung scheint aus der Befürchtung heraus zu kommen, dass das Atomwaffenarsenal der USA kurz davor steht, von Russland und China überwunden oder besiegt zu werden, daher Trumps zusätzliche Aussage: "Russland ist an zweiter Stelle, und China ist weit abgeschlagen an dritter Stelle, wird es aber innerhalb von 5 Jahren sein."

Diese Situation wird anscheinend eine Tür öffnen, die schwer zu schließen sein wird, da Russland und sein Präsident Wladimir Putin zuvor gesagt haben, dass ein Land, das wieder Atomwaffen testet, dies auch tun wird. Während einige Atomwaffen getestet haben, heißt es, dass abgesehen von Nordkorea seit über 25 Jahren keine Nation nukleare Sprengstofftests durchgeführt hat, ein Frieden, den Trump nun zu zerstören versuchen wird.

Natürlich verschiebt sich nun die Frage, ob Trump beabsichtigt, diePentagon zu den Tests von Atomwaffen oder atomwaffenfähigen Raketen durchführen zu lassen, aber unabhängig davon hat das chinesische Außenministerium bereits einen Aufruf an die USA gerichtet, weiterhin an ihrem Moratoriumsabkommen über Atomwaffentests festzuhalten, um die globale Stabilität zu wahren.