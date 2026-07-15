Präsident Donald Trump droht mit Angriffen auf iranische Kraftwerke, falls die Friedensgespräche nicht fortgesetzt werden sollten

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Kürzlich nahm der Konflikt im Nahen Osten erneut Gestalt an, nachdem Friedensgespräche zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran ins Stocken geraten sind – eine Situation, in der es zu Angriffen zwischen den beiden Nationen rund um die Straße von Hormus und darüber hinaus kam. Da Iran an der Friedensidee der USA nicht allzu interessiert zu sein scheint, intensiviert die nordamerikanische Nation ihre gewalttätigen Bemühungen in der Region, wobei Präsident Donald Trump eine "wirklich schlechte" Woche für den Iran verspricht.

Laut BBC News hat Trump erklärt, die USA werden beginnen, Kraftwerke und Brücken im Iran ins Visier zu nehmen, sofern das Land nicht an den Verhandlungstisch zurückkehrt und weiter verhandelt, um ein sinnvolles Friedensabkommen zu finden.

"Nächste Woche wird es richtig schlimm für sie. Wir werden alle ihre Kraftwerke lahmlegen. Wir werden alle ihre Brücken ausschalten, wenn sie nicht an den Tisch gehen und verhandeln."

Trump fügte hinzu: "Ich hebe mir die Energieziele bis zum Schluss auf, aber letztlich werden wir Energieziele erreichen", und erklärte außerdem, dass sie "besser einen Deal machen, sonst bleibt dir nichts mehr übrig."

Diese Bedrohung hat an anderer Stelle zu einer Kontroverse geführt, da der Menschenrechtschef der Vereinten Nationen, Volker Türk, Trumps Ziele als "Kriegsverbrechen" betrachtet, da es sich um "absichtliche Angriffe auf Zivilisten und zivile Infrastruktur" handelt.

Erwarten Sie weitere Entwicklungen auf diesem Front, während sich der Konflikt im Nahen Osten weiterentwickelt.