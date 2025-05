Praktische Eindrücke: Nintendo Switch 2 Welcome Tour scheint zu einladend zu sein, um nicht aufgenommen zu werden

Beginnen wir gleich mit dem Elefanten im Raum. Die Tatsache, dass dieses aufgeräumte, elegante Stück Software nicht im Lieferumfang der Nintendo Switch 2 -Hardware enthalten ist - da es separat als 10-Dollar-Kauf verkauft wird - scheint vielen nicht nur beleidigend zu sein (umso mehr, wenn wir Beispiele wie Astro's Playroom auf der PS5 und ihrem DualSense-Controller oder sogar die Nintendo Land der Wii U haben), Aber meiner Meinung nach ist es nur ein ungeschickter Schachzug, wenn es um die Vermarktung und Kommunikation der neugeborenen Konsole geht.

Ja, wir werden alle ein paar Mario Kart World (meine Eindrücke finden Sie hier) und Donkey Kong Bananza (meine praktische Vorschau hier) spielen, wenn jemand vorbeikommt, um das neue System auszuprobieren, aber das ist einfach so gut durchdacht, so klug auf Nintendo-Art, dass es sich einfach falsch anfühlt zu glauben, dass viele es vermissen werden und dass es nicht der Demo-Titel ist, der die neuen Funktionen von Switch 2 erklärt für alle. Nicht nur erfahrene Spieler und Fans, die interessante Details finden werden, über die sie jetzt vielleicht noch nicht informiert sind, sondern ich denke auch an Neulinge und vor allem Kinder, die hier viel Zeit verbringen könnten, und zwar mit einer lehrreichen Wendung.

Nun, da ich euch zuerst meine Schlussfolgerungen gegeben habe, lasst mich euch sagen, dass ich ein wenig von der Nintendo Switch 2 Welcome Tour beim Preview-Event gespielt habe. Ich, ähm, bin herumgetourt, indem ich mit meinem Mini-Me Avatar über die In-Game-Darstellung des Systems spaziere, einige Informationen sammelte und einige anschauliche Minispiele spielte.

Die Konsole im tragbaren Modus wird als gigantisches Bürogebäude dargestellt, mit zusätzlichen Treppen und Rolltreppen für ein leichteres Durchqueren und Informationsschaltern, die den verschiedenen externen und internen Elementen gewidmet sind. Meine Spielzeit verbrachte ich rund um den sogenannten Joy-Con 2 (L) Area, was bedeutete, dass ich unter anderem mehr über den blauen Analogstick, die digitalen Richtungstasten, die Minus -Taste oder die HD Rumble 2 -Funktion erfahren konnte.

Werbung:

Wenn man die verschiedenen Mini-Repräsentanten fragt, erscheinen weitere Beschreibungsfenster, von denen einige eher den typischen, langweiligen Warnbildschirmen zum Festziehen des Armbands in der Benutzeroberfläche von Switch ähneln, während andere mehr Spaß machen und ausgefeilter sind. Es gibt sogar Quiz Stellen, um es noch informativer und ansprechender zu machen, aber natürlich ist der beste Weg, jedes Feature auszuprobieren, das Spielen einer speziellen Demo.

HQ

Zum Beispiel habe ich an der Stelle HD Rumble 2 Quiz vorbeigeschaut, um "mehr über die Arten von Vibrationen zu erfahren, die er erzeugt, wo er sich befindet, wie er funktioniert und vieles mehr", und nachdem ich geantwortet hatte, dass ich interessiert war, tauchten fünf verschiedene Stationen um den L-Stick herum auf, jede mit konkreteren Einblicken und sogar einer Zusammenfassung mit Aufzählungspunkten zum einfachen Lernen.

Ich bin auch "runtergegangen", um mir die Seite des Controllers anzusehen, da ich wusste, dass ich dort noch mehr auf dem brandneuen Mouse Mode finden würde, und genau das habe ich getan, nachdem ich mir das neue Release Button und das Mouse Feet angesehen hatte, und nachdem ich schnell an der neu gestalteten SL-Taste vorbeigegangen war, die jetzt blau und größer ist, um das Pressen komfortabler zu machen.

Werbung:

Das Minispiel zum Testen der Mausfähigkeiten wurde jedoch nicht neben dem Sensor platziert, sondern auf der Oberfläche des L Joy-Con 2, neben der Capture -Taste. "Mit einer Maus kannst du deinen Charakter schneller und genauer bewegen als mit Steuerknüppeln", sagte mir der Wärter in einem Tonfall, den ich als tatsächlich charmant, wenn auch leicht herablassend empfand, als wäre ich erst gestern geboren worden. "Lass mich dir zeigen, dass ich es nicht war!" dachte ich, und da spielte ich "Dodge the Staked Balls (Survival Mode)", ein einfaches, aber herausforderndes Maus-Minispiel, bei dem man genau das tun muss, was der Titel sagt, und zwar so lange wie möglich.

Und ich spielte, wich aus und konzentrierte mich. Und zwar so sehr, dass ich diesen "Alles, was ich jetzt sehe, ist blond, brünett, rothaarig" erreichte. Und weißt du, ich bin kein Hardcore-PC-Gamer mehr, der andere online mit Twitch-Shootern angreift, aber das Stöbern durch das komplizierte Gamereactor-Backend hat mich zu einem Ass darin gemacht, Fehlklicks zu vermeiden und die richtigen Kontrollkästchen zu treffen, wenn ich beispielsweise ein Video veröffentliche. Diese jahrelange Ausbildung verfeinerte eine unglaubliche Fähigkeit, die der Ehrfurcht der wachsenden Zahl von Journalisten und Vertretern, die sich auf meinem Sender versammelt hatten, standhielt.

53 Sekunden beim Ausweichen von Stachelbällen. Ein neuer Rekord des Tages. Drei Medaillen beim ersten Versuch. Und ich hätte sogar noch höhere Punktzahlen erzielen können, wenn ich nicht andere Spiele hätte spielen müssen.

Und welche anderen Minispiele oder Erlebnisse beinhaltet Nintendo Switch 2 Welcome Tour ? Nun, eine ganze Menge, mit zum Beispiel einer beeindruckenden, 1-2-Switch -artigen "Maracas Physics Demo", mit der Sie "subtile Schwingungen erleben" können, oder sogar einer "Super Mario Bros. 4K Demo", mit der Sie die erweiterte TV-Ausgangsauflösung mit einem 256 Pixel breiten NES-Bildschirm, der immer größer und größer wird, "erleben". Alle haben eine Checkliste mit Erfolgen in Form der bereits erwähnten Stachelbälle-Medaillen, ein nettes Detail für Komplettisten.

Aber das fühlt sich viel mehr mit den Infos und dem Fanservice an als mit deinen Fähigkeiten. Es ist wie eine gesponserte Ausstellung, wie eine interaktive Ausstellung für die neugierigen Köpfe. Die Präsentation ist schön und sauber und spricht alle Zuhörer an, während die 3D-Modelle, die die Komponenten der Konsole nachbilden, sauber und gestochen scharf sind und die Blickwinkel für das Auge angenehm sind. Man könnte es sogar als eine Art sogenannten "Hardware-Porno" sehen, bei dem man verlockende, verlockende Interpretationen der gerade gekauften Hardware bekommt. Ein wunderschönes Design, das ich gerne vollständig erkunden würde, wenn die endgültige Version zusammen mit dem Nintendo Switch am 5. Juni veröffentlicht wird, schade schon, dass "neben" hier "gleichzeitig, aber getrennt" bedeutet und nicht als Pack-in-Deal.