Pragmata Vorschau: Rätsel, Plattforming, Action und ein hochgelungenes Setting

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Pragmata ist Capcoms neue IP, die nach einigen Verzögerungen und einem Vorschuss uns zeigt, dass neue IPs auch gut sein können und dass Capcom mehr als genug Talent hat, um seine am längsten laufende und beliebteste Serie am Leben zu erhalten, ohne Innovation und die Schaffung neuer Erlebnisse zu vernachlässigen. In der Vorschau-Session, an der ich teilgenommen habe, konnte ich etwa zwei Stunden von dem ausprobieren, was Pragmata zu einem Zeitpunkt in seiner Geschichte nach der Sketchbook-Demo auf allen Plattformen zu bieten hat, wo ich mehr von dem neuen Spiel sehen und tiefer in seine Mechaniken eintauchen konnte. was weit über meine Erwartungen hinausgeht. Obwohl andere Kollegen die Nintendo Switch 2-Version bereits ausprobiert haben, können Sie hier mehr darüber lesen.

Plattforming und Rätsel

Mein Abenteuer begann im zentralen Hub des Spiels, einer Basis, in der wir Hugh, den Protagonisten, sein Arsenal und seine Fähigkeiten sowie die Hacking-Fähigkeiten von Diana, unserer freundlichen künstlichen Begleiterin, aufrüsten können. Um diese Upgrades freizuschalten, benötigen wir verschiedene Ressourcen, von denen einige häufiger sind und durch das Eliminieren von Feinden erhalten werden können, während andere in den Levels versteckt sind und gesucht werden müssen. Beim Verlassen der Basis können wir unser nächstes Ziel wählen oder sogar zu bereits entdeckten Gebieten zurückkehren und weiter erkunden. Jeder Bereich hat einen Prozentsatz, der angibt, wie viel davon wir bereits abgeschlossen haben, daher ist es immer ratsam, sich anzusehen, was wir zurückgelassen haben, bevor wir weitermachen. In meiner Testsitzung konnte ich jedoch nur auf das neue Gebiet zugreifen, eine futuristisch aussehende Stadt, in der unser Ziel ist, den Kommunikationsturm zu erreichen, um eine Nachricht zu senden. Offensichtlich ist der Weg durch sechs Beacons blockiert, die gefunden und aktiviert werden müssen, und unsere Vorschau-Session bestand darin, diese sechs Beacons zu finden und dem Endboss dieses Gebiets gegenüberzutreten.

Obwohl das Spiel anfangs eine grobe Vorstellung davon gibt, wo man suchen soll, hängt die Erkundung in etwas lineareren Umgebungen bald ganz von meinen Plattform-Fähigkeiten und meiner Neugier ab, da die Karte ziemlich groß und sehr vertikal ist; Es ist zwar keine offene Welt, aber die Bereiche sind ziemlich geräumig. Während ich die Gebäude auf der Suche nach diesen Leuchtfeuern erkundete, stieß ich auf zahlreiche feindliche Hinterhalte, geschlossene Bereiche, die erst geöffnet sind, wenn alle Feinde besiegt sind (wie in Devil May Cry), und viele Gegenstände zum Finden. Ein weiterer wichtiger Aspekt der Erkundung ist, dass es zahlreiche Teleportationspunkte gibt, um zur Basis zurückzukehren, dem zentralen Zentrum des Spiels, wo wir, wie bereits erwähnt, Waffen-Upgrades und Charakterfähigkeiten erwerben können. Es ist ratsam, von Zeit zu Zeit zur Basis zurückzukehren, um Upgrades zu erhalten und es einfacher zu machen, die stärksten Gegner und vor allem die Bosse zu besiegen. Wie in der Dark Souls-Reihe belebt das Zurück zur Basis und dann zurück zum Teleportationspunkt alle Gegner und aktiviert sogar die Hinterhalte und blockierten Bereiche wieder, bis wir sie alle besiegt haben. Es ist wichtig, den besten Zeitpunkt für die Rückkehr zur Basis zu wählen, denn es kann frustrierend sein, ein Gebiet von Feinden gesäubert zu haben und dann erneut kämpfen zu müssen, wenn man seinen Charakter aufrüsten will.

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Ein anderes, aber süchtig machendes Kampfsystem

Pragmata hat ein sehr eigenartiges Kampfsystem. Wir haben eine Hauptwaffe mit unendlicher Munition und im Verlauf des Spiels finden wir verschiedene zusätzliche Waffen, die die drei verfügbaren Waffenslots besetzen. Jeder Platz hat eine andere Farbe, und wir können nur Waffen dieser Farbe ausrüsten. Zum Beispiel hat eine schrotflintenähnliche Waffe die gleiche Farbe wie eine andere Waffe, die Gegner lähmt, sodass wir entscheiden müssen, ob wir eine oder die andere tragen, und wir können sie sogar tauschen, wenn wir die Waffe beim Erkunden am Boden liegen finden. Sobald wir eine Waffe gefunden haben, können wir sie an der Basis freischalten und aufrüsten, damit wir das Gebiet mit der Waffe starten können, wenn wir möchten. Wir müssen jedoch vorsichtig sein, denn diese Waffen haben nur begrenzte Munition, und wenn uns die Munition ausgeht, kann es lange dauern, bis wir mehr Munition oder eine andere Waffe dieser Farbe finden, um die ohne Kugeln zu ersetzen.

Allerdings geht es nicht nur um Waffen und Schießen: Hacking ist entscheidend. Die Gegner sind unglaublich widerstandsfähig gegen unsere Waffen, und die einzige Möglichkeit, sie effektiv zu beschädigen, ist durch Hacken, was Dianas Aufgabe ist. Dazu erscheint beim Richten einer Waffe auf einen Gegner ein Rätsel auf dem Bildschirm, bei dem man einen Block über ein Gitter zum Ziel (einen grünen Block) bewegen muss, indem man die Tasten des Controllers drückt (zum Beispiel auf der Nintendo Switch 2 sind das die A-, B-, X- und Y-Tasten). Dieses Rätsel muss in Echtzeit gelöst werden, während Gegner auf mich zukommen und ohne die Zieltaste loszulassen. Obwohl es anfangs komplex erscheinen mag, gewöhnte ich mich schnell daran, auszuweichen, zu rennen und zu schießen, während ich das Rätsel auf dem Bildschirm löse, das die Verteidigung des Gegners durchbricht und mir kritischen Schaden ermöglicht. Diese Rätsel werden immer komplizierter, und manchmal tauchen Blöcke auf, die dich am Weiterkommen hindern, oder Power-ups, die dich zwingen, die schnellste Route zu wechseln, um mehr Schaden zu verursachen oder den Gegner länger zu betäuben. Es ist ein Kampfsystem, das Tiefe verleiht und sich frisch anfühlt, aber nach mehreren Besuchen zurück zur Basis, um meine Fähigkeiten zu verbessern, und nachdem ich ein paar Mal gestorben bin (man respawnt auch an der Basis, wenn man stirbt), fand ich die Mechaniken etwas repetitiv, wenn ich wieder den einfachen Gegnern gegenüberstand, obwohl mir die komplexeren Gegner und der Gebietsboss wirklich gefallen haben.

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Ein weiteres Wunder der RE Engine

Obwohl ich nicht zu lange auf meine Eindrücke vom Spiel eingehen möchte, muss ich sagen, dass die Version, die ich gespielt habe, auf der PS5 Pro war und der Detailgrad beeindruckend war. Die kristallklaren, futuristischen Korridore, die Reflexionen und Lichteffekte, Hughs und Dianas Anzüge... Alles war wunderschön und hatte eine glänzende, glänzende Oberfläche, wie ein frisch gewachstes Auto. Ich war auch vom Klang überrascht, mit futuristischen Elementen gemischt mit gut gewählten Soundeffekten und in meinem Fall sehr guter spanischer Synchronisation.

Es ist noch zu früh, um zu wissen, ob Pragmata eines der Spiele des Jahres wird, aber ich glaube, es wird eines der einzigartigsten Titel von Capcom sein und eines, das alle überraschen wird. Das hat einen sehr guten Eindruck hinterlassen und ich möchte mehr, und ich freue mich zu sehen, dass Capcom offen für neue Ideen und Erfahrungen über seine ikonischen Franchises hinaus bleibt.

Pragmata wird am 17. April für PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 und PC veröffentlicht. Hast du die Demo schon ausprobiert?