Pragmata verschiebt die Game Awards-Zeremonie mit Veröffentlichungsdatum und bestätigter Nintendo Switch 2-Version

Es sind mehrere Verzögerungen und mehrere Jahre vergangen, seit Capcom die richtige Richtung für seinen Sci-Fi-Actiontitel finden konnte Pragmata. Wir wussten bereits, dass das Entwicklungsende nahe war, als letzten Sommer bestätigt wurde, dass das endgültige Veröffentlichungsfenster 2026 sein würde, und jetzt haben wir das genaue Datum. Pragmata wird am 24. April 2026 für PC, PS5, Xbox Series und... Nintendo Switch 2. Genau, eine neue Plattform wurde bestätigt, auf der Pragmata rechtzeitig zum Start erscheinen wird.

Außerdem war er zwar nicht Teil der Trailer-Auswahl bei der Game Awards-Zeremonie, erschien aber in der Pre-Show mit einem neuen Gameplay, das ihr unten sehen könnt.