Pragmata, Romeo ist ein toter Mann, bewertet in Südkorea

HQ

Auch wenn es nicht immer so ist, dass ein Auftritt in einer Bewertungskommission bedeutet, dass wir bald ein Veröffentlichungsdatum für ein Spiel sehen, ist das Muster so etabliert, dass diese Auftritte unsere Aufmerksamkeit erregen. Kürzlich sind zwei Veröffentlichungen für 2026 in Südkorea als bewertet aufgetaucht.

Sie sind Capcoms Pragmata und Grasshopper Studios' Romeo is a Dead Man, wie von Gematsu gefangen. Ersteres wurde mehrfach verschoben, scheint aber nächstes Jahr endlich erscheinen zu werden und könnte bald auf eine Veröffentlichung abzielen.

Romeo is a Dead Man ist ein Actionspiel, in dem du die Rolle eines FBI-Raum-Zeit-Agenten schlüpfst, der Flüchtlinge durch verschiedene Zeiten und Universen jagen muss. Es wird diese typische Grasshopper-Seltsamkeit haben, die die Fans bei allen Veröffentlichungen begeistert hat.

Es wurden bisher keine Angaben zum Veröffentlichungstermin gegeben, aber wir hoffen, dass mit diesen Einschaltquoten in Südkorea weitere Nachrichten nicht mehr weit entfernt sind. Falls du dich fragst: Pragmata ist für 12 Jahre und älter bewertet, während Romeo für Minderjährige nicht bewertet ist. Wahrscheinlich ungefähr das, was wir überall erwarten würden.