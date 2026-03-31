Pragmata ist offiziell Gold gegangen

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Pragmata, Capcoms kommendes neues IP und Action-Adventure-Spiel, hat offiziell Gold erreicht. Wir warten schon lange auf Pragmata, wobei das Spiel bis vor Kurzem geheimnisvoll geblieben ist. Nach Jahren der Verzögerungen hatten einige von uns das Glück, das Spiel zu spielen, und bald werden wir alle die Chance haben, in dieses neue Sci-Fi-Setting einzutauchen.

Wie von Capcom und der offiziellen Social-Media-Seite des Spiels angekündigt, hat Pragmata offiziell seine Gold-Master-Zulassung erhalten. Falls du es nicht weißt: Im Grunde stammt dieser Begriff aus alten Gaming-Zeiten, als ein Entwickler eine Gold-Disc verschickte, damit Plattformbesitzer sie genehmigten. Diese Zeiten sind größtenteils vorbei, aber die Verwendung des Begriffs "gone gold" ist weiterhin geblieben. Das bedeutet, dass ein Spiel für seinen Veröffentlichungstermin vollständig bereit ist und wahrscheinlich in nächster Zeit kein neues Erscheinungsdatum in die Reihenfolge bringen wird.

Bedeutet das, dass Pragmata zum Start perfekt sein wird? Wahrscheinlich nicht. Sogar Spiele, die Gold erreichen, haben hier und da Probleme. Aber es bedeutet, dass Leute, die darauf warten, dieses Spiel zu spielen, in den über zwei Wochen vor dem Launch von Pragmata ruhig angehen können.

Pragmata erscheint am 17. April für Xbox Series X/S, PS5, PC und Nintendo Switch 2.