In den vergangenen Monaten hat No Matter Studios deutlich gemacht, dass sie sich der Veröffentlichung von Praey for the Gods mit großen Schritten nähern und gestern war es endlich so weit. Das frostige Abenteuer, das sich offen von Fumito Uedas Meisterwerk Shadow of the Colossus inspirieren lässt, ist nach über fünf Jahren aktiver Entwicklung fertiggestellt worden. Den Titel könnt ihr ab sofort zum Preis von 30 Euro auf PS4, PS5, Xbox One und PC erwerben.

Quelle: No Matter Studios.