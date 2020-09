Praey for the Gods: Noch zwei Bosse und Feinpolitur, dann ist das Game fertig

Die Entwickler von No Matter Studios haben im April 2019 ihr Kickstarter-Projekt Praey for the Gods in die Early-Access-Entwicklung entlassen. Das Game nimmt sich Fumito Uedas Meisterwerk Shadow of the Colossus zum Vorbild und stellt die Spieler vor eine ähnlich herausfordernde Mammutaufgabe, denn sie müssen ebenfalls gewaltige Monster besiegen. Die Entwickler bereiten sich aktuell auf die Veröffentlichung der Version 1.0 vor, die mit dem Konsolen-Launch (PS4/Xbox One) einhergeht. Einen konkreten Termin für dieses Vorhaben liegt noch nicht vor, doch das Team verzeichnet Fortschritte und hofft deshalb darauf, den Titel noch dieses Jahr fertigstellen zu können.

Wie sie ihren Unterstützern schreiben, wurde das Game zuletzt mit überarbeiteten Grafikoptionen versehen, die unter anderem HDR-Lichtquellen integrieren konnten. Das soll schönere Panoramen schaffen, die mittels Fotomodus (den das Spiel ebenfalls bekommt) wirksam eingefangen werden können. Prominente Unterstützung erhält No Matter Studios von der Illustratorin Francesca Baerald, die Praey for the Gods eine sehr hübsche In-Game-Karte gezeichnet hat. Laut dem Studio habe die Künstlerin früher unter anderem mit Square Enix und Focus Home Interactive zusammengearbeitet, um die Spielwelten von Octopath Traveler und Greedfall zu kartografieren.

Das Ergebnis wirkt stimmig und deshalb steht in nächster Zeit vor allem das Abstimmen aller Spielmechaniken, sowie die Integration der letzten zwei Bossgegner an. Danach soll dieses Projekt fertiggestellt werden, schreibt No Matter Studios. Sobald diese Dinge abzusehen sind, werde ein erwartetes Startdatum kommuniziert.