Prada schließt Vereinbarung zur Übernahme des Modekonkurrenten Versace ab

In einer ziemlich überraschenden Wendung der Ereignisse hat das italienische Modehaus Prada seine Absicht angekündigt, die Konkurrenzmarke Versace zu erwerben und zu kaufen. Wie in einer Pressemitteilung erwähnt, wird angegeben, dass diese Akquisition einen Wert von 1,25 Milliarden Euro hat und dass der Deal voraussichtlich in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 abgeschlossen wird, wobei Prada 100 % der Bestände von Versace übernimmt.

Patrizio Bertelli, Chairman und Executive Director von Prada Group, sagte zu der Transaktion: "Unser Ziel ist es, das Vermächtnis von Versace fortzusetzen, indem wir seine kühne und zeitlose Ästhetik feiern und neu interpretieren. Gleichzeitig werden wir dem Unternehmen eine starke Plattform bieten, die durch jahrelange laufende Investitionen gestärkt wird und auf langjährigen Beziehungen beruht. Unsere Organisation ist bereit und gut positioniert, um eine neue Seite in der Geschichte von Versace zu schreiben, indem sie sich auf die Werte der Gruppe stützt und gleichzeitig weiterhin mit Zuversicht und konsequentem Fokus umsetzt."

Es wird darauf hingewiesen, dass Versace nach Abschluss des Deals "seine kreative DNA und kulturelle Authentizität bewahren " wird, aber nun die Unterstützung und Unterstützung von Prada Einzelhandels-, Produktions-, Betriebs- und Industrieerfahrung von haben wird.

