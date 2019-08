Prächtiges GRIS erscheint noch im August auf iOS-Plattformen

Der spanische Indie-Entwickler Nomada Studio wird ihren wunderschönen Plattformer GRIS am 22. August auf iOS veröffentlichen. Der Debüt-Titel des Studios ist seit Dezember 2018 auf PC, Mac und Nintendo Switch erhältlich und konnte bisher bereits über 300.000 Mal verkauft werden. In GRIS verliert sich ein Mädchen in ihrer eigenen Welt und versucht, eine schmerzhafte Erfahrung zu verarbeiten. Ihre Reise durch den Trauerprozess spiegelt sich in ihrem Kleid wider, mit der Zeit erhält sie Zugang zu neuen Fähigkeiten, mit denen sie sich durch ihre verblasste Realität navigiert. Mehr Eindrücke zum Spiel findet ihr in unserer Kritik.

