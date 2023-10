Powerwash Simulator VR erscheint nächsten Monat

HQ

Wenn Sie auf eine Gelegenheit gewartet haben, etwas Schmutz von einer Reihe von Gegenständen zu schrubben, und keine Lust haben, nach draußen zu gehen, um eine echte harte Arbeit zu leisten, dann hat FuturLab großartige Neuigkeiten für Sie.

Weil das Veröffentlichungsdatum für Powerwash Simulator VR bekannt gegeben wurde und das Spiel sein Debüt auf der Quest-Familie von VR-Headsets und auf Geräten geben wird, die neuer als und einschließlich Quest 2 sind.

Diese Version des Spiels wird vorerst nur die Basisversion sein, einschließlich aller 42 Hauptlevel, da der verrückte DLC zum Start nicht Teil der VR-Edition sein wird. Jeder, der das Spiel vorbestellt hat, erhält außerdem Zugang zu einem Paar Handschuhe mit Katzenmotiven, die er im Spiel tragen kann, wenn es in einem Monat veröffentlicht wird.

Was das feste Veröffentlichungsdatum von Powerwash Simulator VR betrifft, so soll das Spiel am 2. November 2023 auf Quest 2-Plattformen debütieren.