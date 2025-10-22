PowerWash Simulator 2, The Outer Worlds 2, Football Manager 26 und mehr auf dem Weg zum Game Pass

HQ

Microsoft begann den Oktober mit der Ankündigung einer deutlichen Preiserhöhung für Game Pass und nahm gleichzeitig eine Reihe anderer Änderungen am Service vor. Es folgte eine ganze Reihe neuer Spiele, darunter 45 Ubisoft-Klassiker und vieles mehr, um zu zeigen, dass der Service immer noch sein Geld wert ist.

Glücklicherweise bedeutet das nicht, dass wir in der zweiten Monatshälfte ohne Spiele dastehen werden, denn jetzt wurde eine weitere Reihe wirklich schöner Day-1-Titel angekündigt. Xbox Wire hat angekündigt, dass die folgenden Spiele demnächst zu Game Pass hinzugefügt werden (Spiele, die mit * gekennzeichnet sind, werden bei der Veröffentlichung nicht auf Game Pass Premium verfügbar sein, diejenigen, die mit ** gekennzeichnet sind, sind bereits in anderen Abonnements enthalten, werden aber jetzt auf Xbox Premium verfügbar sein):



Commandos: Origins (Cloud, Xbox und PC)**



Microsoft Flight Simulator 2024 (Cloud, PC und Xbox Series S/X)**



PowerWash Simulator 2 (Cloud, PC und Xbox Series X|S) - 23. Oktober*



Bounty Star (Cloud, PC und Xbox Series S/X) - 23. Oktober*



Super Fantasy Kingdom (Spielvorschau) (PC) - 24. Oktober*



Hallen der Qual (Cloud, PC und Xbox Series S/X) - 28. Oktober



The Outer Worlds 2 (Cloud, PC und Xbox Series S/X) - 29. Oktober*



1000xResist (Cloud, PC und Xbox Series S/X) - 4. November



Football Manager 26 (PC, Xbox) - 4. November*



Wie üblich gibt es auch andere Vorteile, über die Sie auf Xbox Wire mehr erfahren können. Dieses Mal gehören dazu das Exklusive Game Pass-Belohnungspaket für Albion Online.

Die folgenden drei Titel werden am 31. Oktober aus dem Dienst entfernt, aber Sie können über Ihr Abonnement einen Rabatt auf sie erhalten, wenn Sie ihn behalten möchten: