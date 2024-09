Powerpuff Girls schließt sich MultiVersus am Dienstag an

HQ

Am 17. September ist es Zeit für die dritte Staffel von MultiVersus, was natürlich neue Charaktere und vieles mehr bedeutet. Jetzt wurde die neue Besetzung auf Instagram enthüllt, und es stellt sich heraus, dass es Zeit für einen Besuch der kultigen Powerpuff Girls und der DC-Heldin Nubia ist.

In einem ersten Trailer können wir uns ansehen, was Blossom, Buttercup und Bubbles in den Kämpfen zu bieten haben, in denen sie als Gruppe in der Assassinenklasse kämpfen. Wie um die Sache noch spannender zu machen, sind auch Dynamo Suits und Rowdyruff Boys als alternative Designs enthalten.

Es sieht nach einer gewinnbringenden Ergänzung aus, nicht wahr?